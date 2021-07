Roma, siparietto Social | La risposta dei tifosi è immediata

Dopo aver postato un video sui Social, i tifosi della Roma non hanno esitato a commentare il tweet. Ecco le risposte.

Tanti gli assenti dalla lista che José Mourinho nel pomeriggio di ieri ha diramato per il raduno estivo della Roma. Tra i giocatori non ci sono Federico Fazio e Davide Santon, i quali sono sul mercato già da qualche settimana, Justin Kluivert e Pedro, chi per un motivo chi per un altro, sorprendentemente fuori rosa, fino ad arrivare a Javier Pastore. Il centrocampista argentino è tornato dopo mesi di assenza, ma non ha mai inciso. Per lui potrebbe esserci una buonuscita dopo la risoluzione del contratto, ma la trattativa con il club giallorosso sembra non essere arrivata già a conclusione.

Roma, risposta dei tifosi a Pastore sui Social

Intanto l’ex Palermo e PSG ha postato un video sul suo profilo Twitter dove viene inquadrato mentre cucina la carne al barbecue. Il tweet è stato prontamente visto dai tifosi della Roma che in una maniera ironica hanno risposto al giocatore, il quale non si sta allenando a Trigoria con i compagni dopo l’esclusione. Ecco alcune risposte:

Ti vedo pronto a combattere per rientrare in squadra — Gazometrismo 🟣 (@YosefPiperno) July 9, 2021

Dice che è rimasto turbato dall’esclusione… — _simo1983_ (@_simo1983_) July 9, 2021

mi sarebbe piaciuto tanto rivederti giocare a pallone, invece te vedo sta davanti alla brace. Liberati dell’ingaggio e tornatene in Argentina, perché per noi tifosi della Roma è una tortura tutto questo. — Simone (pergliamicieugenio) (@theysaythegeni1) July 9, 2021