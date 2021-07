Calciomercato Roma, si chiude a breve: arrivano conferme

Calciomercato Roma, si chiude a breve: arrivano le conferme sperate. Tutto procede con i tempi previsti. Firma già nei prossimi giorni

Arrivano conferme. Che noi di Asromalive.it possiamo darvi in esclusiva. Procede tutto per il verso giusto. E i tempi sono quelli tecnici, corretti, per un’operazione del genere. Sicuramente importantissima per la Roma, che poi, immediatamente dopo, potrà decisamente annunciare l’erede di Pau Lopez.

Il portiere spagnolo ancora non ha firmato con il Marsigia. Ma non c’è nulla che possa far preoccupare i tifosi della Roma. L’estremo difensore, che adesso è a Trigoria per via dell’infortunio alla spalla che lo ha costretto all’operazione agli inizi di maggio, tornerà in Francia tra il 18 e il 19 luglio. E metterà nero su bianco. Questa data, però, potrebbe anche subire delle modifiche. Soprattutto potrebbe essere anticipata. Ma sicuramente non si andrà oltre.

ASRL | Calciomercato Roma, Paul Lopez è virtualmente un calciatore del Marsiglia

Anche se ancora sotto contratto con la Roma, Pau Lopez è virtualmente un calciatore del Marsiglia. Poi, i giallorossi, ufficializzeranno Rui Patricio. Un incastro che è andato per il verso giusto anche se mancano gli annunci. Ma, come detto, è davvero solo una questione di tempo.

L’operazione in uscita di Pau, non semplice per via dell’infortunio, è sicuramente un colpo di Tiago Pinto. Il general manager portoghese è riuscito in un intento delicato. Dimostrando tutte le sue capacità dirigenziali in un momento così delicato.