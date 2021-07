Calciomercato Roma, Friedkin rompe gli indugi | Pronti 50 milioni

Calciomercato Roma, la proprietà americana fa sul serio e va decisa sul proprio obiettivo. E’ pronto un bel gruzzoletto di denaro.

Le parole del general manager, Tiago Pinto, nel giorno di presentazione dello Special One, sono state importanti e decise: “A fine mercato avremo una squadra degna di José Mourinho“.

Una frase che risuona impetuosa nei dintorni di Trigoria e non solo. Il gm portoghese ha voluto fare una promessa ai tifosi giallorossi, rassicurandoli che la prossima Roma dei romanisti (come ha specificato Mourinho nel suo giorno di presentazione alla stampa) sarà una squadra valida e competitiva.

Calciomercato Roma, budget da 50 milioni

Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, la proprietà americana avrebbe messo a disposizione di Pinto un budget da circa 50 milioni di euro, ingaggi esclusi, il cui monte, comunque, in questa stagione si vuole abbassare sensibilmente.

Questo sarà poi incrementato dalle cessioni (già definite quelle di Under e di Pau Lopez) ed erosa dalle possibili buonuscite da pagare per liberarsi di quei giocatori non considerati più centrali al progetto giallorosso. Non faranno lievitare il budget in questione, infine, gli stipendi risparmiati.

Se alla fine si pagheranno 10 milioni per Rui Patricio e una ventina circa per Xhaka, metà del tesoretto sarà andato via, tenendo conto che adesso c’è l’esigenza di acquistare un terzino sinistro, dopo il brutto infortunio di Spinazzola. Proprio per questo giocheranno un ruolo decisivo le vendite e i prestiti.

Se le trattative per vendere Olsen (interessa al West Ham e all’Atletico Madrid) e Kluivert (il Lipsia potrebbe rifarsi sotto) paiono più semplici da concretizzare, più difficili sono le cessioni che riguardano Pastore, Fazio e Pedro. Tutti e tre sono calciatori over trenta e con ingaggi pesanti. Delicata infine anche la questione riguardante Nzonzi, che ha rifiutato a sorpresa un triennale con il Benfica.