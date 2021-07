Calciomercato Roma, suggestione Icardi | Messaggio social ambiguo

Calciomercato Roma, bomba Icardi: il messaggio social apparso su Instagram è assolutamente ambiguo e apre a nuovi spiragli.

Molte delle strategie di mercato di Tiago Pinto gravitano o sono direttamente subordinate al futuro di Edin Dzeko, che è atteso ad una decisione che, in un senso o nell’altro, rivoluzionerà le manovre in entrata in casa giallorossa. A giudicare dai primi allenamenti a Trigoria, il feeling con Mourinho sembra essere buono: sorrisi ed incitamenti sono all’ordine del giorno, ma non vi è dubbio che una presa di posizione chiara, prima o poi, dovrà essere presa. E così il general manager dei capitolini è già all’opera per non farsi trovare impreparato, qualora il “cigno di Sarajevo” dovesse alla fine decidere di cambiare aria.

Il nome più caldo resta sempre quello del “Gallo” Andrea Belotti, a maggior ragione dopo le parole di Ivan Juric, che in molti hanno letto come un messaggio chiaro e forte lanciato al proprio capitano: l’intesa con il Torino non è stata ancora trovata, ma la sensazione è che dopo l’Europeo la distanza tra domanda ed offerta possa essere ricucita.

Calciomercato Roma, messaggio ambiguo di Wanda Nara | Suggestione Icardi?

La suggestione Icardi, sebbene, sia appunto, solo una suggestione, non è però ancora tramontata. Il costo dell’eventuale operazione sarebbe comunque importante, dell’ordine dei 60 milioni di euro, anche perché il club francese non vuole mettere a bilancio una minusvalenza considerevole, alla luce dell’investimento fatto due anni fa per prelevarlo dall’Inter. Ad alimentare la fantasia Icardi ci ha pensato anche una storia su Instagram postata da Wanda Nara.

“Roma-Termini, che voglia di scendere a Roma. Presto“. Indizio di mercato o semplice esternazione di un desiderio? Ai posteri l’ardua sentenza.