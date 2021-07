Calciomercato Roma, interesse confermato | Mou spinge per il difensore

Calciomercato Roma, interesse confermato da parte dell’entourage del calciatore. Trattativa difficile, ma Mou spinge per il difensore

L’interesse c’è, ed è stato confermato anche dall’entourage del difensore. La trattativa, però, appare difficile già in partenza. Certo, ancora il calciomercato è all’inizio e tutto può succedere. Ma se ne riparlerà, nel caso, alla fine delle Olimpiadi di Tokyo che inizieranno il prossimo 23 luglio. Il calciatore, infatti, è stato convocato dal Brasile ed è pronto a tuffarsi nell’avventura.

Diego Carlos, però, rimane uno degli obiettivi della Roma per rinforzare il pacchetto arretrato. Il difensore del Siviglia ha allontanato per il momento tutte le voci di una possibile partenza, confermando il suo rinnovo del contratto e cercando di mettere il freno alle voci di un suo cambio di maglia. Ma Mourinho spinge. Anche perché Smalling, davanti ad un’offerta ritenuta congrua dalla società, potrebbe anche essere ceduto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, dilemma Pinto | Svolta ad una sola condizione

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, irrompe il Real Madrid | Affare da 40 milioni

Calciomercato Roma, Diego Carlos nella lista dei desideri

“Conosciamo l’interesse della Roma” ha spiegato il procuratore di Diego Carlos. E le sue parole sono state riportate dal Mundo Deportivo. Una trattativa come detto che al momento appare assai difficile visto il probabile rinnovo del calciatore. Ma nulla è impossibile, ricordando che un interesse reale di Mourinho potrebbe anche far cambiare idea al brasiliano.

Tiago Pinto quindi è a lavoro per soddisfare le richieste dello Special One. Che ormai ha preso pieno possesso di Trigoria. La squadra continua a lavorare al ritmo della doppia seduta al giorno sotto temperature tutt’altro che benevole in questo momento. Ma questo è il periodo dell’anno in cui si deve sudare. Per costruire al meglio la prossima stagione. La prima di Mouirinho con i giallorossi.