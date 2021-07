Calciomercato Roma, ritorno di fiamma | Occasione a zero

By

Calciomercato Roma, la società giallorossa potrebbero provarci per il calciatore. La tentazione è molto ghiotta.

La Roma dovrà muoversi il prima possibile sul mercato per dare quei calciatori che potranno risultare decisivi nel sistema di gioco di José Mourinho. Uno dei reparti che verrà ritoccato sarà senza dubbio il centrocampo.

La società giallorossa, non avendo una grande disponibilità economica da investire (a meno di ottimi profitti dalle eventuali vendite degli esuberi), vuole cercare il vero affare in questa zona del campo. Attenzione quindi ai vari giocatori liberi sul mercato in questo momento e quindi prendibili a parametro zero.

Calciomercato Roma, tentazione Pjanic

Un ritorno di fiamma quasi impossibile, ma come si dice in questi casi, mai dire mai. Miralem Pjanic vorrebbe tornare a giocare in Serie A e sta sondando il terreno con diverse big italiane tra cui c’è anche la Roma. Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, il bosniaco è stato praticamente scaricato dal Barcellona, e inserito nei cedibili a zero in questa sessione di mercato. Roma gli è rimasta nel cuore e un ritorno nella capitale italiana gli farebbe più che piacere.