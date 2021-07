Calciomercato Roma, epurazione Mou | Contatti per il ritorno

By

Calciomercato Roma, Mourinho è stato chiarissimo con Pinto: necessita di rinforzi ma ha chiesto anche un allontanamento di chi non rientri nei suoi piani.

Il dg giallorosso avrà tante questioni da risolvere durante questi mesi estivi. Dopo essersi distinto, di comune accordo con i Friedkin, per il clamoroso quanto silenziosissimo ingaggio dello Special One, è ora al lavoro per consegnare lui uno scacchiere all’altezza.

L’ex Tottenham ha non solo avanzato alcune richieste relative a nuovi acquisti quanto piuttosto, anche l’allontanamento di quei numerosi giocatori che da tempo hanno dimostrato di non essere più all’altezza del progetto giallorosso.

Ciò non ha comunque impedito che Mourinho escludesse anche dei calciatori inattesi, quali Pedro e Kluivert. Se le mancate convocazioni di Pastore, Fazio e Santon non hanno sorpreso nessuno, la non presenza dello spagnolo e dell’olandese hanno meravigliato buona parte della piazza.

Diversi, infatti, credevano che “Mou” potesse provare a rilanciare Kluivert e, al contempo, cercare di sfruttare anche l’esperienza del numero 11 iberico, allenato, anche se per pochissimo, al Chelsea.

Calciomercato Roma, Pedro vuole chiudere la carriera al Barcellona

Dopo un solo anno nella Capitale, dunque, Pedro è destinato a lasciare la Città eterna. Il debutto nel nuovo campionato era stato abbastanza felice, grazie alle ottime prestazioni fornite fino al periodo natalizio.

Dopo di che, soprattutto a causa di problematiche muscolari, si è distinto per una seconda parte di stagione pressoché anonima, eccezion fatta per il bel gol siglato in occasione di un derby capitolino che aveva in palio la sola supremazia cittadina ma nessun obiettivo concreto di piazzamento.

A poche ore dalla conoscenza della sua esclusione, Pedro ha subito iniziato a cercare una soluzione che potesse permettergli di firmare quello che si appresta verosimilmente ad essere uno degli ultimi contratti della sua carriera.

In particolar modo, stando a quanto riportato da DonBalon, oltre alle esotiche mete in Qatar o in America, l’ex Chelsea bramerebbe un ritorno presso il Barcellona.

Proprio in Spagna è iniziata la sua gloriosissima e vincente carriera, ormai ben lungi dal concludersi all’ombra del Colosseo.