Calciomercato Roma, dilemma Pinto | Svolta ad una sola condizione

By

Calciomercato Roma, questi gli ultimi aggiornamenti relativi alla situazione cessioni in casa giallorossa.

Le numerose esclusioni dalla lista convocati, diramata un paio di giorni fa, hanno testimoniato come a Trigoria si sia finalmente optato per un modus operandi più concreto, al fine di allontanare chi non sia ritenuto più centrale all’interno del progetto.

In seguito alle tante difficoltà incontrate nelle passate stagioni nel cedere i numerosi esuberi, Pinto e Mourinho hanno deciso di allontanare dal corpo squadra questi ultimi già prima dell’inizio della stagione, impedendo loro di allenarsi con i titolari.

Una scelta dura quanto, almeno questo è quanto i più si augurano, efficiente. Solo in questo modo, infatti, si ritiene possano essere accelerate le cessioni dei tanti rami secchi presenti nello scacchiere.

Essi, infatti, forse cinicamente e grettamente ancorati ai ricchi contratti stipulati tempo fa, hanno sempre declinato le tante offerte arrivate negli scorsi mesi da squadre meno blasonate ma presso le quali avrebbero potuto trovare più spazio.

Seguendo il su descritto modus operandi, invece, si potrebbe convincere i vari Fazio, Santon e Pastore, giusto per fare qualche nome, ad accettare eventuali avances e permettere ai Friedkin di cancellare i loro nomi da un libro paga necessariamente da limare.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, via in prestito | Svolta per il colpo in attacco

Calciomercato Roma, si complicano le uscite di Santon e Fazio

Qualcosa sembrava essersi mosso nelle scorse settimane, quando si erano infittiti i rumors relativi all’interesse della Sampdoria per Fazio e Santon.

Il primo ha rappresentato un ottimo compagno di reparto per Manolas negli anni passati, divenendo un leader della difesa di Spalletti e della prima Roma di Di Francesco.

L’ex Inter, invece, non ha mai brillato in questi tre anni capitolini e, fino a poco tempo fa, sembrava essere tutto fatto per la sua rescissione consensuale. Ad oggi, però, restano entrambi due tesserati giallorossi e potrebbero restarlo ancora a lungo.

L’interesse dei liguri, infatti, è andato scemando non appena in quel di Genova abbiano iniziato a comprendere le difficoltà che si sarebbero potute incontrare per provare a offrire loro delle cifre che quantomeno rasentassero quelle attualmente percepite da entrambi.

Ferrero potrebbe convincersi a prelevarli solo qualora dalla Capitale dessero il via libera per un’uscita gratuita che impedisca ai doriani di pagare i due cartellini. A riportarlo è il portale Sampnews24.