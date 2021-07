Calciomercato Roma, assalto dalla Premier | Proposta di scambio

Calciomercato Roma, assalto dalla Premier League. Proposta di scambio per i giallorossi. Che però blindano il calciatore

Il Chelsea sarebbe pronto all’assalto. Perché avrebbe messo nel mirino un elemento della rosa giallorossa che però, Mourinho, ha praticamente deciso di blindare. Certo, nessuno è intoccabile in questo momento, soprattutto davanti ad un’offerta importante oppure davanti a qualche contropartita tecnica che potrebbe davvero fare al caso dello Special One, alle prese con l’infortunio di Spinazzola. Che terrà sicuramente banco, purtroppo, in questa sessione di calciomercato.

I Blues, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, sarebbero sulle tracce di Gianluca Mancini. Uno dei punti di forza della Roma nella passata stagione. Il difensore, cresciuto tantissimo l’ultimo anno, piace ai campioni d’Europa in carica, che potrebbero mettere sul piatto due cartellini che a Tiago Pinto interessano eccome.

Calciomercato Roma, il Chelsea su Mancini

Parliamo di Kurt Zouma – entrato nei radar negli ultimi giorni – ma soprattutto di Emerson Palmieri, che sarebbe quell’elemento scelto da Tiago Pinto, con indicazioni ovviamente di Mourinho, per andare a sostituire lo sfortunato Spinazzola che ha chiuso praticamente l’anno solare dopo l’infortunio con il Belgio a Euro 2020.

I contatti tra le le parti sarebbero già stati avviati. Ma non sarebbe partita, almeno per il momento, una trattativa vera e propria. Solamente dei primi abboccamenti per sondare il terreno e capire se ci sia davvero la possibilità di portare a termine un’operazione del genere. La Roma, comunque, anche se interessata soprattutto all’esterno sinistro, non sarebbe disposta a trattare per la cessione di Mancini. Troppo importante in questo momento il difensore. Anche perché, in uscita, c’è sempre Smalling. Ecco, una cessione dell’inglese sarebbero sicuramente più semplice da accettare da parte di José Mourinho.