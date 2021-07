Calciomercato Roma, accordo imminente | Sostituto dalla Serie A

Calciomercato Roma, accordo a un passo: il sostituto potrebbe arrivare dalla Serie A, ma la concorrenza non manca.

Il gioco d’incastri relativo alla situazione portieri sembra essere giunto ad una fase di svolta. Rui Patricio è sempre più vicino a diventare il nuovo estremo difensore della Roma: l’accordo con il Wolverhampton è stato trovato sulla base di 10 milioni di euro più due di bonus: per annunciare il tutto, però, bisognerà aspettare che si definisca la cessione di Pau Lopez al Marsiglia, per la quale mancano soltanto le ultime formalità, come vi abbiamo svelato in esclusiva. I Wolves, dunque, sono alla ricerca di un portiere affidabile che possa sostituire il lusitano, e le ultime indiscrezioni trapelate, riferiscono di un interessamento per Gollini.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, chiusura a un passo | Cessione saltata

Calciomercato Roma, Everton e Wolverhampton su Gollini: i dettagli

Ricordiamo che Gollini qualche settimana fa, prima che ci fosse l’accelerata decisiva per Rui Patricio, era stato accostato anche alla Roma. Tuttavia, l’opzione più calda per il suo futuro è la Premier League, dove il “Gollo” ha molti estimatori: secondo quanto riportato da “Il Giorno.it“, oltre ai Wolves, anche l’Everton segue l’evolversi della situazione con molto interesse, con il futuro di Pickford in discussione, e per il quale è in programma un summit di mercato a questo punto decisivo la prossima settimana, ad Europeo concluso.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, si chiude a breve | Arrivano conferme

L’Atalanta chiede per il suo portiere non meno di 15 milioni di euro: cifra che in Premier sono disposti a sborsare, a patto che si riesca ad incastrare le varie tessere del puzzle. Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più.