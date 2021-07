Calciomercato Roma, chiusura a un passo | Cessione saltata

Calciomercato Roma, la chiusura dell’operazione è a un passo, ragion per cui la cessione è quasi definitivamente saltata.

Uno dei nodi da sciogliere per la nuova Roma di José Mourinho è quello legato agli esuberi, con Tiago Pinto all’opera per cercare di dare una sterzata decisiva sotto questo punto di vista. Dopo aver ultimato la cessione di Under al Marsiglia, il general manager giallorosso è in procinto di chiudere per il trasferimento di Pau Lopez sempre al club francese; resta da definire, però, il futuro dei vari Nzonzi, Kluivert, Pastore ed Olsen, per citarne alcuni. In quest’ottica, è importante segnalare un aggiornamento che riguarda proprio il portiere svedese, accostato nelle ultime ore alla Real Sociedad.

Calciomercato Roma, la Real Sociedad chiude per Ryan | Affare Olsen saltato

Dopo l’esperienza all’Everton, Olsen è ritornato a Roma alla scadenza del prestito. Salvo clamorosi colpi di scena, però, l’estremo difensore classe ’90 non resterà a lungo nella Capitale; alcune indiscrezioni lo avevano accostato alla Real Sociedad, ma la pista iberica è da scartare. Secondo quanto riportato dal Mundo Depurtivo, infatti, il club spagnolo ha praticamente chiuso per l’acquisto del portiere australiano Mathew Ryan, proveniente dal Brighton.

Sebbene nelle ultime ore si fosse fatto incessante il pressing del Celtic Glasgow, Ryan ha accettato l’offerta della Real Sociedad: per definire l’affare mancano soltanto le visite mediche di rito e la firma sul contratto, ma ormai non ci sono più dubbi sulla buona riuscita dell’operazione.