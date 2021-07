Calciomercato Roma, smentita totale | “Non ne so nulla”

Calciomercato Roma, fioccano smentite sulla possibile pista dei capitolini: il procuratore fa chiarezza con un annuncio.

Nel ventaglio di nomi accostati alla Roma come papabili rinforzi da consegnare a José Mourinho, alcuni rumours hanno accostato l’attaccante del Genoa Eldor Shomurodov ai giallorossi. Il classe ’95, autore di una stagione importante all’ombra della Lanterna, costellata da 8 goals e 2 assist in 32 presenze tra campionato e Coppa Italia, è seguito anche da altri club italiani, tra cui la Juventus, anche se una vera e propria trattativa con il club ligure non è mai cominciata. A sciogliere ogni dubbio relativo al presunto interesse di Pinto per Shomurodov, ci ha pensato l’agente dell’attaccante uzbeko.

Shomurodov-Roma, calciomercato: l’agente svela la verità

Intervenuto nel reportage dedicato alla carriera di Shomurodov realizzato dal blogger Savin, ha preso la parola anche l’agente dell’attaccante, German Tkachenko, il quale, a chi gli chiedeva lumi sul possibile approdo del suo assistito nella sponda giallorossa della Capitale, ha risposto in maniera lapidaria e senza mezzi termini: “Onestamente non ne so nulla, il Genoa non vuole venderlo ed è intenzionato a dargli ancora tempo”.

Tkachenko ha però confermato che in passato Mourinho, ai tempi del Tottenham, lo ha seguito, senza però riuscire a portarlo alla sua corte. Smentito, però, qualsiasi tipo di trattativa con il Genoa: salvo offerte folli, dunque, l’uzbeko è destinato a restare in Liguria.