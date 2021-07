Sorpresa Spinazzola: c’è anche lui a Wembley | Leo cuore d’oro

Sorpresa Spinazzola, c’è anche lui a Wembley per la finale di Euro 2020. Leo cuore d’oro. E la Roma ha dato l’ok alla partenza

La Roma ha dato l’ok alla partenza dopo l’operazione al tallone d’Achille che lo terrà lontano dai campi di gioco per tutto il 2021. E allora Leonardo Spinazzola è volato a Londra con i compagni per incitarli da vicino in vista della finale di domani sera contro l’Inghilterra. Ci sarà anche Leo, cuore d’oro, il migliore prima del grave infortunio del gruppo guidato da Roberto Mancini.

Una sorpresa emozionante nel gruppo azzurro. Che ha dedicato alla sfortunato calciatore della Roma la vittoria nella semifinale contro la Spagna. Il coro, lanciato da Bernardeschi sull’aereo, è stato ripreso poi da tutti sul terreno di gioco di Wembley. E Spinazzola, contento sicuramente del gesto dei compagni, ha deciso, in sintonia con la società, di seguirli nell’ultima gara, la più importante, dell’Europeo.

Sorpresa Spinazzola, parte con gli azzurri

Un momento riportato anche dall’account ufficiale di Euro 2020 con un tweet. Si vede Spinazzola insieme a Florenzi sul charter che porta gli azzurri alla volta dell’Inghilterra. Sorridente, Leo. Com’è sempre stato anche nei giorni successivi allo stop. Si è messo subito a lavoro, dopo l’intervento, per cercare di rientrare il prima possibile anche se l’infortunio non è sicuramente da sottovalutare. Leo, però, c’è. Un cuore d’oro. A spingere i compagni nella notte più importante per gli azzurri da quel lontano 2006.