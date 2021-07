Calciomercato Roma, rinforzo sulla fascia | Pronto l’affondo decisivo

Calciomercato Roma, sostituto Spinazzola: pronto l’affondo decisivo per il rinforzo richiesto da Mourinho per la corsia laterale.

L’infortunio patito da Leonardo Spinazzola ha fatto sì che la Roma accelerasse le operazioni per acquistare un sostituto degno dell’ex laterale della Juventus, autore di un Europeo che definire sensazionale sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Anche José Mourinho, nella conferenza stampa di presentazione di qualche giorno fa, pur lodando Calafiori, del quale si aspetta una crescita esponenziale nella prossima stagione, ha fatto capire che l’acquisto di un fluidificante di fascia sia di stringente necessità.

Il nome più caldo, al di là dei sondaggi effettuati in Serie A e in giro per l’Europa, è quello di Ramy Bensebaini del Borussia Mönchengladbach, valutato circa 30 milioni di euro. Una cifra di certo importante, ma i giallorossi, stando a quanto riferito da Sky Sport, entro mercoledì vorrebbero perfezionare l’acquisto del rinforzo sull’out mancino da regalare a Mou.

Calciomercato Roma, affare Bensebaini | Le ultime sull’operazione

Il contratto dell’algerino, però, scadrà nel 2023: un dettaglio da non trascurare, a maggior ragione se il laterale dovesse esternare il proprio desiderio di cambiare aria. Ricordiamo che la scorsa stagione, Bensebaini ha siglato 7 goals in 33 presenze in Bundesliga, denotando una costanza di rendimento importante. Potrebbe essere giunta l’ora per fare quel grande salto invocato da tempo: sulle tracce dell’esterno, però, c’è anche la Juventus, che avrebbe effettuato alcuni sondaggi a scopo esplorativo nel caso in cui Alex Sandro dovesse decidere di cambiare aria.