Calciomercato Roma, colpo dalla Juventus | “Piace a Mou”

Calciomercato Roma, pazza idea dalla Juventus: piace a Mourinho per la sua duttilità tattica. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Roma Juventus | In un mercato nel quale si vedranno raramente investimenti importanti, gli addetti ai lavori dovranno essere molto bravi a capitalizzare le varie occasioni che di volta in volta si presenteranno. Ci sono molte squadre costrette a dover cedere delle pedine che non rientrano nei progetti tecnico-tattici dei rispettivi allenatori: una di queste è la Juventus, che è costretta a sfoltire la rosa per ricavare dalle cessioni un discreto tesoretto. Uno degli esuberi bianconeri è sicuramente Federico Bernardeschi, il cui contratto con la “Vecchia Signora” scade nel 2022, e che potrebbe rivelarsi un’ottima occasione per la nuova Roma di José Mourinho, a caccia di nuova linfa sulle corsie laterali.

Calciomercato Roma, “Bernardeschi piace a Mourinho” | Annuncio in diretta

Secondo quanto rivelato da Sandro Sabatini a Sportmediaset, il profilo di Bernardeschi piace per la sua duttilità tattica, dal momento che può ricoprire vari ruoli dell’attacco: non sono state svelate le ipotetiche cifre dell’affare, ma il fatto che la Juventus lo abbia messo sul mercato e stia cercando una soluzione per cederlo, potrebbe ridurne il prezzo del cartellino. Registriamo dunque l’interessamento di Mourinho per l’ex Fiorentina, o quantomeno il gradimento dello Special One: una vera e propria trattativa, però, fino a questo momento, non è ancora cominciata e non è detto che possa essere imbastita.