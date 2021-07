Calciomercato Roma, escluso dai convocati | Futuro in Serie A

Tentativo del club di Serie A per il giocatore giallorosso escluso dal tecnico giallorosso Mourinho nella lista dei convocati.

Tanti gli esuberi che il tecnico giallorosso José Mourinho ha lasciato, dunque molto lavoro da fare per il general manager Tiago Pinto, che a sua detta sta lavorando quotidianamente per provare a comporre la nuova Roma, in grado di farla competere. Da Federico Fazio a Davide Santon, passando per i centrocampisti Coric, Pastore e Nzonzi, fino ad arrivare ai due attaccanti Justin Kluivert e Pedro. Un lavoro talmente enorme che permetterebbe al club capitolino un risparmio di stipendi notevole. Proprio per questo c’è la difficoltà nel riuscire a piazzarli tutti.

Calciomercato Roma, Torino su Milanese

Chi non ha fatto parte della lista dei convocati è stato Tommaso Milanese, centrocampista classe 2002 che ha già trovato il suo primo gol ufficiale con la maglia della Roma, arrivato nell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League contro il CSKA Sofia. Per lui la società giallorossa ha deciso la strada della cessione, per fare anche qualche milione di plusvalenza. A proposito del suo futuro, secondo quanto riportato da ‘Transfermarkt’ potrebbe esserci il Torino. I granata potrebbero acquistarlo per poi lasciarlo però in Primavera, dove c’è un ex allenatore delle givoanili giallorosso, vale a dire Federico Coppitelli. Il Torino offrirebbe a Milanese la possibilità di prendere subito in mano le redini del centrocampo della Primavera con la prospettiva di inserirsi in prima squadra.

Con la prima squadra Milanese ha giocato solamente in 3 occasioni, tutte in Europa League nell’ultima stagione, con Paulo Fonseca che preferiva far esordire gli italiani nella competizione europea e gli stranieri in campionato. Il tecnico portoghese tra i giovani ha scelto i portieri Cardinali (rientrato dal prestito al Matelica) e Boer, il difensore Feratovic, i centrocampisti Bove, Darboe (già da tempo in prima squadra), Providence, Tripi, Zalewski e Ciervo.