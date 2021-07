Calciomercato Roma, la spunta Spalletti | Pronti 10 milioni

Calciomercato Roma, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti la spunta sui giallorossi: sono pronti 10 milioni di euro per chiudere l’affare.

Come ormai tristemente noto, l’infortunio rimediato dal numero 37 in occasione di Belgio-Italia, costringerà lui ai box almeno fino a gennaio. Una perdita importante per la Roma e per Mourinho che ha chiaramente espresso l’esigenza di ingaggiare un nuovo terzino sinistro.

Non sufficiente, a detta del portoghese, la presenza del solo Calafiori fino al rientro dell’ex Atalanta e Juventus. Onde evitare forzati adattamenti tattico-tecnici, come sovente accaduto con Bruno Peres lo scorso anno, Pinto è dunque al lavoro per regalare al connazionale un buon rinforzo sulla corsia mancina.

I nomi monitorati sono numerosi e, fino all’interesse per il “saggio” Hinteregger, a Trigoria sembrava essere chiara l’intenzione di acquistare un profilo giovane e che potesse crescere nel tempo sotto l’egida dello stesso Spinazzola e i consigli dello Special One.

Calciomercato Roma, Emerson Palmieri ad un passo dal Napoli

Tra i vari, era stato monitorato anche l’ex Emerson Palmieri, terzino sinistro brasiliano naturalizzato italiano. Protagonista di una buona parentesi nella Capitale sotto la gestione di Spalletti, il laterale è dal gennaio 2018 un giocatore del Chelsea.

Il suo contratto con i Blues scadrà il prossimo anno e, complice anche una stagione in cui ha collezionato pochissime apparizioni, tutto lascia intendere come i londinesi siano disposti a cederlo, pur di non perderlo a zero fra qualche mese.

Emerson avrebbe rappresentato un ottimo colpo per la Roma, in quanto garante di una certa esperienza nel nostro campionato e una buona consapevolezza della piazza. Lo stesso Mourinho ha speso qualche giorno fa delle belle parole per lui.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, il classe’ 94 sarebbe da tempo corteggiato dal Napoli del su citato Spalletti. A quest’ultimo va il merito di aver lanciato Emerson tra le fila giallorosse rendendolo un titolarissimo di quella rosa.

Giuntoli sarebbe in trattativa con la società d’oltremanica e, sfruttando l’ingerenza del mister certaldino, starebbe cercando di dimezzare le richieste del Chelsea che, al momento, ritiene adeguata una cifra di 20 milioni di euro. Sarebbero già pronti 10 milioni di euro per chiudere, ma c’è ancora resistenza da parte del club inglese.

Pinto osserva interessato ma consapevole che la fumata bianca in casa azzurra sia ormai prossima e costretto, di fatto, a tenere vive tante altre piste.