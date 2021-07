Calciomercato Roma, jolly per la difesa | Fissato il prezzo

Calciomercato Roma, i giallorossi avrebbero individuato un nuovo nome per la difesa. Potrebbe arrivare anche per ovviare alla lunga assenza di Spinazzola.

L’infortunio rimediato in occasione di Belgio-Italia, costringerà il numero 37 a restare lontano dal terreno di gioco almeno fino a inizio 2022. L’arresto è arrivato proprio quando l’ex Juve e Atalanta sembrava finalmente essere tornato ad altissimi livelli dopo la problematica muscolare rimediata a fine aprile in occasione della sfida di Manchester.

Risultato uno dei migliori protagonisti delle prime cinque partite di EURO2020, la suddetta problematica ha creato un importante grattacapo tra le fila dirigenziali della Roma. Tiago Pinto, infatti, dovrà ora essere bravo a cercare anche un profilo che sostituisca Spinazzola ma che possa, al contempo, arrivare alle giuste condizioni.

Mourinho ha sottolineato di credere molto in Calafiori ma, come esplicitamente richiesto allo stesso dg in conferenza stampa, ritiene necessario un intervento di mercato anche sulla corsia sinistra per non affrontare la prima parte di campionato con il solo numero 63, anch’egli non poco fragile.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, assalto dalla Premier | Proposta di scambio