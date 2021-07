Calciomercato Roma, Pinto chiude l’affare | Domani arriva nella Capitale

Calciomercato Roma, nelle prossime ore ci sarà la definizione dell’affare e il calciatore potrà finalmente volare verso la Capitale.

Dopo una lunga attesa, José Mourinho è dunque ormai prossimo ad abbracciare il primo colpo della campagna acquisti guidata da Tiago Pinto. Quest’ultimo sta muovendosi su più fronti sia in entrata che in uscita, cercando sempre di rispettare i paletti finanziari imposti dai Friedkin.

Ad oggi, domenica 11 luglio, in casa Roma non si è però ancora registrato alcun colpo e ciò giustifica il motivo per il quale siano ormai in molti ad attendersi un’accelerazione delle trattative nelle prossime ore per garantire allo Special One i primi rinforzi.

Il mister, come ormai noto, ha praticamente chiesto un giocatore per reparto alfine di aumentare la qualità e la quantità della rosa. Si cercherà di costruire una squadra ben ponderata anche da un punto di vista numerico, che abbia 17-18 giocatori totalmente affidabili.

In quest’ottica sono dunque da leggersi le numerose esclusioni, di cui almeno un paio a sorpresa, di tanti tesserati capitolini dalla lista dei convocati per la pre-season. Il portoghese non vuole una rosa pregna di esuberi quanto, piuttosto, uno scacchiere costituito da sole pedine sulle quali sa di poter fare affidamento.

Calciomercato Roma, domani le visite mediche di Rui Patricio

Una delle prime entrate riguarderà l’estremità difensiva. Il ruolo del portiere è divenuto un vero e proprio taboo in questi anni e a Trigoria si è da tempo al lavoro per poter ovviare alla questione nel migliore dei modi.

Inaspettatamente, i dirigenti sembrano essere riusciti a piazzare Pau Lopez che, dopo un biennio tutt’altro che positivo, volerà nei prossimi giorni a Marsiglia. Il suo approdo in Ligue 1 sarà definito sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Da inizio giugno è stato individuato come suo sostituto ideale Rui Patricio, “saggio” elemento del Wolverhampton e della nazionale portoghese. Dopo alcune difficoltà, Pinto sembra essere riuscito a trovare un punto di incontro con gli anglosassoni, forte dell’accordo contrattuale raggiunto già da tempo con il giocatore.

Quest’ultimo, stando a quanto riportato da Sky Sport, è ormai prossimo al trasferimento in Italia ed è atteso già domani, lunedì 12 luglio, per le visite mediche.