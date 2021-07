Calciomercato Roma, accordo tra Pau Lopez e il Marsiglia | C’è l’annuncio

Calciomercato Roma, trovato l’accordo tra Pau Lopez e il Marsiglia: c’è l’annuncio del club francese che ufficializza il tutto.

L’OM et @paulopez_13 ont trouvé un 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗱𝗲́𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝗳 avec le consentement de l’AS ROMA, pour le prêt d’une saison du gardien espagnol, à compter du 17 juillet 2021, avec option de mutation définitive à compter de la saison 2022/2023. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 11, 2021

Non c’erano particolari dubbi, ma è giunta anche la conferma ufficiale: Pau Lopez è ufficialmente un nuovo giocatore del Marsiglia. Come vi avevamo rivelato in esclusiva, la trattativa tra l’estremo difensore e il portiere procedeva spedita: trapelava ottimismo per la buona riuscita dell’operazione, e così è stato. Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Marsiglia comunica di aver trovato l’accordo definitivo con quello che a partire dal 17 luglio, può considerarsi l’ex portiere della Roma.

Calciomercato Roma, ufficiale l’accordo Pau Lopez-Marsiglia

Il Marsiglia e la Roma avevano già trovato l’accordo, sulla base di un prestito con diritto di riscatto: la trattativa non è mai stata in discussione, ed è arrivato il comunicato del club francese a suggellare il tutto. Non è un caso che nelle scorse ore abbia avuto un’accelerata decisiva il trasferimento di Rui Patricio in giallorosso, con il portiere lusitano atteso domani nella Capitale per le visite mediche di rito. La Roma, dunque, dice addio a Pau Lopez, che in maglia giallorossa ha totalizzato 53 presenze in Serie A, 20 in Europa League e 3 in Coppa Italia.