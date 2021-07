Calciomercato Roma, ritorno nella capitale | Mourinho ci prova

Clamoroso ritorno di fiamma e ritorno nella capitale per l’ex giocatore giallorosso. Ecco la proposta della Roma.

Da domani potrebbe arrivare il primo colpo ufficiale in entrata del calciomercato giallorosso. Infatti sono previste le visite mediche di quello che sarà il nuovo numero uno della Roma, vale a dire Rui Patricio. Il portiere del Wolverhampton arriverà nella capitale per circa 10 milioni di euro più bonus, voluto fortemente dal tecnico José Mourinho. Intanto l’altro portoghese, Tiago Pinto, si prepara ad effettuare le prossime mosse in entrata. Alla Roma serve un centrocampista, e da tempo l’obiettivo numero uno è stato individuato in Granit Xhaka. Manca però l’accordo tra la società giallorossa e i Gunners, che non scendono dalla loro richiesta. Sarà dunque la Roma a dover alzare l’offerta per provare a prendere il centrocampista.

Calciomercato Roma, l’offerta al Barcellona per Pjanic

Intanto un’importante indiscrezione arriva dalla Spagna, dove il sito ‘donbalon.com’, riporta di un possibile e clamoroso ritorno nella capitale di un ex giocatore giallorosso. Infatti, Miralem Pjanic, scaricato dal Barcellona e dal suo allenatore Ronald Koeman. Il calciatore ha ricevuto la comunicazione che può liberarsi e può scegliere la sua nuova squadra. Proprio per questo potrebbe essere una grande occasione per la Roma, che secondo il sito in questione, Tiago Pinto starebbe preparando una proposta per il club blaugrana, con la cifra totale tra acquisto del cartellino e ingaggio che sarebbe per la società giallorossa di circa 21 milioni di euro in totale in due stagioni.