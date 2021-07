Calciomercato Roma, clamorosa indiscrezione che trapela dalla Spagna: proposto uno scambio per un obiettivo di Tiago Pinto.

Ore di febbrile attesa in casa Roma, con Tiago Pinto al lavoro per perfezionare i primi colpi con cui rinforzare la rosa giallorossa, accontentando le richieste di Josè Mourinho, che anche nella conferenza stampa di presentazione ha lanciato segnali piuttosto chiari sul da farsi. Con Rui Patricio atteso nella Capitale Lunedì per le visite mediche di rito, l’attenzione del general manager capitolino è rivolta all’acquisto di un vice Spinazzola e di un regista di sicura affidabilità, nell’attesa di sciogliere il nodo relativo ad Edin Dzeko. La pista più calda per la mediana è quella che porta a Granit Xhaka, ma sebbene sia stato già trovato un accordo con il calciatore, manca un’intesa definitiva con l’Arsenal.

Calciomercato Roma, Xhaka via con lo scambio | Proposta Barça

Ragion per cui, la Roma dovrà prestare molta attenzione ad un eventuale inserimento di altri top club. Dalla Spagna, e più precisamente da Don Balon, rimbalza l’indiscrezione secondo la quale il Barça starebbe meditando di proporre all’Arsenal uno scambio per arrivare al centrocampista elvetico, mettendo sul piatto il cartellino di Philippe Coutinho, che tanto piace dalle parti di Londra. Al momento si tratterebbe solo di un’idea, dalla quale, però, non è detto che non si possa originare una trattativa. D’altro canto la Roma deve affrettare i tempi, per non veder sfumare un obiettivo attenzionato da tempo.