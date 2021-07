Ore di grande caos al di fuori di Wembley, a pochi minuti dall’inizio della finale Italia-Inghilterra.

Mancano pochi minuti e inizierà la finalissima di Euro 2020, dove da una parte di sarà l’Italia di Roberto Mancini e dall’altra l’Inghilterra di Gareth Southgate. La finale andrà in scena allo stadio di Londra Wembley, davanti ai propri beniamini gli inglesi non vorranno fare di certo una brutta figura. La partita inizierà alle ore 21, sperando che il caos al di fuori dell’impianto di gioco non possa creare ulteriori disordini. Per gli inglesi potrebbe essere una serata storica, visto che non hanno mai vinto il torneo continentale.

Italia-Inghilterra, caos a Wembley

Intanto c’è stato e c’è ancora tutt’ora un grande caos al di fuori dello stadio, nelle zone limitrofe ma anche a ridosso dell’ingresso dove tifosi inglesi visibilmente euforici e anche ubriachi stanno cercando di provarle tutte per entrare anche senza biglietto. Un caos che fuori Wembley sta proseguendo anche con scontri tra tifosi.