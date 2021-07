Calciomercato Roma, vice Spinazzola: fuori uno | Accordo raggiunto

Calciomercato Roma, il sostituto di Spinazzola non sarà lui: trovato l’accordo per il suo trasferimento. Ecco i dettagli.

Alla luce dell’infortunio patito da Leonardo Spinazzola in Nazionale, Tiago Pinto si è attivato per regalare a Mourinho il rinforzo tanto atteso per la fascia a stretto giro di posta. I nomi sul taccuino del general manager giallorosso sono tanti, con la Roma che spera di chiudere “i giochi” quanto prima, perché quello del laterale mancino è considerato un rinforzo di stringente necessità, anche più del mediano o dell’eventuale acquisto in attacco: una lista, quella di Pinto, nella quale non sarà presente più il nome di Mitchel Bakker, accostato ai giallorossi ma in procinto di trasferirsi al Bayer Leverkusen.

Calciomercato Roma, Bakker al Bayer Leverkusen | I dettagli

Jong Oranje-speler Mitchell Bakker verhuist van Paris Saint-Germain naar Bayer Leverkusen. De linksback tekent vandaag een contract voor vijf jaar in Duitsland. #Bayerleverkusen — Mikos Gouka (@MikosGouka) July 12, 2021

Secondo quanto rivelato da Mikos Gouka con un post apparso sui propri profili social, l’accordo tra il Psg e il Leverkusen per il trasferimento di Bakker in Germania è stato raggiunto: non sono state ancora rese note le cifre dell’operazione, per le quali bisognerà aspettare verosimilmente il comunicato ufficiale, ma il calciatore olandese firmerà un contratto quinquennale. Ricordiamo che il Psg lo aveva acquistato a parametro zero, e il classe ‘2000 aveva ripagato la fiducia riposta in lui da Tuchel con prestazioni sostanzialmente positive, salvo poi veder ridimensionato il proprio minutaggio a seguito dell’arrivo di Mauricio Pochettino.

Proposto dal suo agente Mino Raiola anche alla Juventus come sostituto di Alex Sandro, Bakker ha infine deciso di giocarsi le sue chances in Germania: sarà la Bundesliga la sua prossima meta.