Il nuovo allenatore del Torino Ivan Juric è stato molto chiaro nella conferenza stampa di presentazione. Il futuro di Andrea Belotti potrebbe essere lontano da Torino, se non dimostrerà di avere ancora a cuore le sorti dei granata e le giuste motivazioni per rimanere. Finito l’impegno degli Europei in cui nonostante la vittoria degli azzurri non ha brillato, nelle prossime settimane il suo nome tornerà di grande attualità.

