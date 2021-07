Calciomercato Roma, gioiellino della Serie A on fire | Asta internazionale

Calciomercato Roma, la concorrenza diventa sempre più folta per il gioiellino della Serie A: asta in arrivo?

L’Europeo appena concluso ha contribuito a mettere in vetrina alcuni calciatori che avevano espresso le loro qualità solo in parte nei rispettivi campionati; uno di questi è sicuramente Mikkel Damsgaard, che ha terminato la stagione con la Sampdoria mettendo a referto 2 goals e 4 assist in 37 apparizioni totali, tra Campionato e Coppa Italia. Con la maglia della Danimarca, però, si è consacrato anche a livello internazionale, mostrando tutte le sue qualità, e meritandosi le attenzioni degli addetti ai lavori dei top club.

Nelle scorse settimane si era vociferato di un possibile interessamento della Roma, ma Tiago Pinto sembra avere altre priorità, e la valutazione della Samp si attesta sui 30 milioni di euro, con la cifra che però è destinata ad aumentare, anche perché sul gioiellino dei blucerchiati “rischia” di scatenarsi una vera e propria asta internazionale.

Damsgaard-Roma, calciomercato: Liverpool e Tottenham si aggiungono alla lista

Secondo quanto riferito da “Marca”, però, oltre al Real Madrid, che però deve sbrogliare prima la situazione legata a Martin Ødegaard, per il quale non è da escludere un nuovo addio in prestito, si sarebbero aggiunti alla lunga lista dei pretendenti, che comprende anche la Juventus, anche il Tottenham e il Liverpool, alla ricerca di un innesto giovane e di qualità per le rispettive trequarti. Situazione in continuo divenire: non si segnalano offerte ufficiali, ma l’assalto decisivo di una di queste compagini potrebbe avvenire a stretto giro di posta.