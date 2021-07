Calciomercato Roma, un ex Inter per Mourinho | Tutto confermato

Calciomercato Roma, la società giallorossa potrebbe prendere un ex Inter. Il calciatore non dispiace allo Special One.

La Roma dovrà muoversi il prima possibile sul mercato per dare quei calciatori che potranno risultare decisivi nel sistema di gioco di José Mourinho. Uno dei reparti che verrà ritoccato sarà senza dubbio la difesa.

Tiago Pinto per questo è al lavoro già da un po’ di tempo, sapendo che oltre ad un centrale bravo nella fase di impostazione e che sia esperto ed affidabile come piace allo Special One, servirà anche e soprattutto un esterno sulla fascia sinistra in grado di sostituire l’infortunato Leonardo Spinazzola.

Calciomercato Roma, proposto Alex Telles come vice Spinazzola

Calciomercato.com conferma quello che noi avevamo già anticipato una settimana fa, ovvero che la Roma starebbe valutando una proposta legata ad una vecchia conoscenza del calcio italiano, l’ex Inter Alex Telles.

Il terzino brasiliano (in possesso del passaporto italiano) ha senza dubbio vissuto una stagione complicata al Manchester United. Solo 7 partite da titolare per lui in Premier League, dopo ottime stagione passate con la maglia del Porto.

Il giocatore è stato proposto alla dirigenza giallorossa da un intermediario e il profilo sarebbe di gradimento a José Mourinho. Ad essere decisiva, nella trattativa, sarà però la formula con la quale i Red Devils cederebbero il difensore (arrivato in Inghilterra meno di un anno fa per oltre 16 milioni di euro).

La Roma, infatti, valuterebbe solo un prestito con diritto di riscatto per il terzino brasiliano. In attesa del ritorno di Spinazzola, in quella zona del campo, Telles si alternerebbe con Calafiori, promosso per ora dallo Special One.