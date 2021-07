Calciomercato Roma, dalla Spagna insistono | Vuole andarsene

Calciomercato Roma, il calciatore potrebbe dire addio al suo club. Novità importanti nei prossimi giorni.

Ore sempre più calde in casa Roma. La società giallorossa si sta muovendo in maniera sempre più decisa sul mercato. I Friedkin e Pinto vogliono regalare al più presto dei colpi importanti a José Mourinho. Lo Special One, dal canto suo, ha fatto specifiche richieste e vorrebbe lavorare il prima possibile con tutta la rosa a disposizione.

In questo calciomercato, ci saranno pochi movimenti in entrata per la società giallorossa, ma saranno di qualità e di esperienza come vuole il tecnico portoghese. Uno di questi riguarderà sicuramente il portiere, con una possibile sorpresa però dietro l’angolo.

Calciomercato Roma, occhi su Keylor Navas

Come riporta il quotidiano spagnolo AS, Keylor Navas potrebbe lasciare il Paris Saint Germain. Il portiere costaricano è uno dei giocatori chiave della squadra parigina da quando è arrivato dal Real Madrid.

Ora però vive le sue ore più complicate, in quanto il futuro nella capitale francese è sempre più in dubbio. Nelle scorse settimane il suo nome è stato accostato ad un possibile trasferimento alla Roma.

Con Gigio Donnarumma che firmerà quasi sicuramente in questa settimana (o al massimo la prossima) con il PSG, per Navas si prospetta un ruolo secondario nelle fila parigine. Se l’italiano aveva ancora bisogno di convincere qualcuno a Parigi, l’Europeo appena vinto da protagonista (premiato come MVP del torneo), ha fugato ogni tipo di dubbio.

Ora Navas vuole capire se avrà uno spazio degno di nota nella prossima stagione, o se invece sarà meglio cambiare aria, lasciando definitivamente Parigi. Con la Roma dietro l’angolo ad aspettare un possibile colpo di scena.