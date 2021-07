Calciomercato Roma, effetto Euro2020 | Il futuro di Florenzi e Belotti

Calciomercato Roma, la vittoria dell’Europeo da parte dell’Italia può significare molto anche in ottica calciomercato.

A conclusione di un lungo quanto importantissimo percorso, la Nazionale Italiana è finita ieri sul tetto del continente, aggiudicandosi la vittoria di Euro2020. Si è trattata della miglior chiosa al progetto catalizzato da Roberto Mancini dopo la delusione dell’ormai lontanissimo 2017.

Tante cose sono cambiate in questi quattro anni e il trionfo di ieri può essere letto anche in un’ottica più romanticamente sociale, come a voler significare il superamento di un biennio tutt’altro che felice per il nostro Paese e il mondo tutto.

Restando sulle tematiche “di campo”, però, va detto che da oggi potrebbero cambiare tante cose anche relativamente al calciomercato. Dopo le grandi competizioni europee, sia nazionali che di club, possono sovente esserci importanti oscillazioni dei prezzi, legate alle prestazioni dei singoli giocatori durante questi stessi iter.

Non è un caso, ad esempio, che Urbano Cairo abbia voluto attendere la fine della competizione prima di decidere a chi vendere Belotti, nella speranza che il “Gallo” potesse mettersi in mostra così da gonfiare il suo prezzo.

Calciomercato Roma, le ultime sul futuro di Alessandro Florenzi e Andrea Belotti

Così non è stato, dal momento che l’ex Palermo si è distinto per il solito impegno e la solita dedizione ma non è riuscito ad ovviare nel migliore dei modi alla scarsa incisività palesata dall’amico e collega Immobile a partire dalla fase a eliminazione diretta.

Belotti piace da tempo alla Roma che lo avrebbe chiesto al Torino già da tempo ma che ha ricevuto diversi “No” da parte del su citato patron granata. Quest’ultimo, infatti, pur consapevole di come il contratto del suo giocatore più forte scada il prossimo giugno, ha voluto attendere la fine di Euro2020 cercando di catalizzare una vera e propria asta.

Le non brillantissime prestazioni del “Gallo” non hanno però permesso a Cairo di giustificare la folle pretesa di 30 milioni di euro. Intanto, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi non hanno ancora mollato definitivamente la pista ma sono sicurissimi di non voler nemmeno rasentare il prezzo ponderato dai piemontesi.

Dalla stessa fonte si apprende anche che il futuro di Alessandro Florenzi è sempre più lontano dalla Capitale. Protagonista di un Europeo pressoché anonimo a causa di una problematica fisica rimediata in occasione della prima gara, il numero 24 non sarà una pedina di Mourinho.

I messaggi social lanciati dalla Roma lasciavano credere che “Bello di nonna” potesse provare a rilanciarsi nella squadra della sua città ma, al momento, Pinto pare aver deciso, di comune accordo con il mister e lo stesso giocatore, di cederlo all’estero.