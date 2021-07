Calciomercato Roma, rompe col club | Occasione in Premier League

Calciomercato Roma, dalla Premier League potrebbe arrivare un assist importante in ottica del mercato giallorosso.

Pinto in queste settimane non ha mai smesso di lavorare per accontentare Mourinho e sa bene che si è ora entrati nella fase decisiva della della campagna acquisti.

Con l’Europeo ormai felicemente, per noi, alle spalle, il portoghese sa bene di dover concretizzare i diversi colpi quanto prima.

Lo Special One, come esplicitamente affermato, si attende qualche “regalo”, volto ad acuire la competitività della rosa e ad aumentare gli stimoli e la consapevolezza del gruppo squadra tutto.

Non si tratterà di un percorso facile dal momento che la Roma, così come tanti altri club, non può disporre di un budget importantissimo né tantomeno ingaggiare elementi le cui richieste economiche superino una determinata soglia.

Ciò giustifica il motivo per il quale si sia finora lavorato soprattutto in ottica uscite, al fine di incrementare le risorse giallorosse. E, al contempo, attualizzare un importante sgravo sul forse troppo importante corpus stipendi.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: occasione Lacazette

Tra i tanti, anche il reparto offensivo necessita di essere limato. I numerosi scatti social pubblicati dalla Roma in questi giorni ci testimoniano come Edin Dzeko si sia fatto trovare dal mister in grande forma e come anche il suo umore sembri essere tornato dei migliori, dopo il non idilliaco rapporto instauratosi con Fonseca la scorsa stagione.

Nonostante ciò, Pinto starebbe comunque sondando diversi nomi per il ruolo di centravanti alfine di trovare un elemento che possa nei prossimi anni prendere l’eredità del campionissimo bosniaco, ormai 35enne, e coadiuvare Borja Mayoral nel proprio percorso di crescita.

Il nome dell’ultima ora potrebbe essere quello di Alexandre Lacazette, centravanti classe 1991, militante nell’Arsenal da quattro anni. I Gunners lo acquistarono dal Lione per 53 milioni di euro, dopo aver segnato ben 100 reti in Ligue 1.

Il suo impatto in Premier League non è stato da meno ma i londinesi sembrerebbero ora disposti a liberarsi del proprio numero 9, considerandone lo stipendio troppo elevato in proporzione all’anno di nascita.

Lacazette sarebbe dunque alla ricerca di una nuova squadra e, nonostante il forte interesse di società cinesi, americane e qatariote, non è da escludersi che possa restare nel nostro continente, dove crede di poter essere ancora incisivo. La Roma in passato è stata accostata all’attaccante, chissà che non possa tornare di moda. A riportalo è il portale spagnolo Fichajes.net.

Può essere il nome giusto in ottica Roma?