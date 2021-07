Calciomercato Roma, affare fatto | C’è la data delle visite mediche

By

Calciomercato Roma, queste le ultime novità relative alla data dell’approdo del nuovo tesserato giallorosso.

Pinto è ormai prossimo alla chiusura del primo affare. Dopo aver lavorato soprattutto in ottica uscite, in queste prime settimane di luglio il dg giallorosso ha cercato di seguire più piste per consegnare a Mourinho una rosa che ne rispettasse esigenze ed aspettative.

Finora vanno segnalate anche le ottime operazioni relative alle cessioni. Dopo aver prontamente allontanato i primi esuberi, l’iberico è riuscito a piazzare al Marsiglia anche Pau Lopez e Cengiz Under, considerati dallo Special One non all’altezza del progetto capitolino.

Se era abbastanza facile supporre che qualche squadra potesse farsi avanti per il turco, meno scontata appariva l’uscita dell’estremo difensore. Pau Lopez, infatti, è reduce da un biennio molto infelice e da un delicato infortunio alla spalla che lo costringerà ai box per circa altri due mesi.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, chiusura a un passo | Cessione saltata

Calciomercato Roma, fissata la data delle visite mediche per Rui Patricio

Da inizio giugno a Trigoria si sta cercando di ingaggiare Rui Patricio, esperto portiere portoghese del Wolverhampton, col contratto in scadenza il prossimo giugno. Dopo alcune difficoltà, Pinto sembra essere riuscito a trovare un accordo con il club inglese, dopo aver raggiunto l’intesa col giocatore già da qualche settimana.

L’estremo difensore arriverà per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro ed è atteso nella Capitale a breve. I rumors delle ultime ore prevedevano un suo approdo già nella giornata di oggi, lunedì 12 luglio.

Stando a quanto riportato da “Il Tempo“, invece, Rui Patricio sbarcherà in Italia con 24 ore di ritardo rispetto alle prime indiscrezioni. Programmate per domani, infatti, le visite mediche.

Superate quest’ultime, il connazionale di CR7 si unirà alla squadra per la seconda parte di ritiro, rinunciando ad una settimana di vacanza.