Calciomercato Roma, svolta per il ritorno | Apertura decisiva

Calciomercato Roma, la pista non è impossibile: ci sono stati già dei contatti per il clamoroso ritorno. Lo scenario.

“Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano“: la frase di una canzone ormai celebre da tempo potrebbe essere traslata per spiegare le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, che riferiscono di un possibile ritorno di Miralem Pjanic nella Capitale. Il calciatore bosniaco, attualmente in forza al Barcellona, è finito ai margini del progetto Koeman, e sarebbe in procinto di cambiare aria: vari abboccamenti ci sono stati anche con Inter e Juventus, ma al momento nulla di concreto, anche perché sia i nerazzurri sia i bianconeri aspettano di cedere alcuni esuberi prima di sferrare l’assalto decisivo, e l’ex Roma non è considerato una priorità.

Calciomercato Roma, apertura per il ritorno di Pjanic | C’è una novità

Secondo quanto rimbalza dalla Spagna, e più nello specifico da Sport.es, Fali Ramadani avrebbe avuto dei contatti con la Roma, in vista di un clamoroso ritorno. Non è partita una vera e propria trattativa, perché i giallorossi sperano di chiudere in tempi brevi per Granit Xhaka, per il quale c’è ancora distanza con l’Arsenal. Tuttavia, ed è questa la grande novità, i catalani sarebbero disposti a facilitare l’addio di Pjanic, il cui contratto con il Barça scade nel 2024, in attesa di poter formalizzare la sua cessione definitiva il prossimo anno: in parole povere, gli spagnoli avrebbero aperto alla soluzione prestito, fino ad ora sempre scartata, pur di risparmiare sull’ingaggio del calciatore.