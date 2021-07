Calciomercato Roma, c’è la svolta: pronto il rinnovo. Si chiude entro la fine di luglio. Sarà il contratto della vita per il calciatore

C’è la svolta. Finalmente anche. Per mettere a tacere tutte le voci di un possibile addio che ci sono state in queste settimane soprattutto perché, la data dell’incontro per il rinnovo del contratto, non c’era. Bene, adesso le cose sembrano davvero cambiate. E Tiago Pinto avrebbe deciso di accelerare. Entro la fine del mese ci sarà probabilmente la firma. Il contratto della vita per il 25enne, capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini.

La notizia è riportata dal Messaggero, che spiega che c’è anche la delusione, da parte del giallorosso, di aver saltato l’Europeo per un infortunio che, ancora oggi, lo sta facendo lavorare a parte. Presentarsi all’appuntamento da campione d’Europa avrebbe potuto anche cambiare le carte in tavola per il centrocampista.

Calciomercato Roma, Pellegrini rinnova e si lega al giallorosso

Ma poco cambia, comunque. Perché Pellegrini sarebbe pronto a mettere nero su bianco sul rinnovo del contratto anche se, al momento, non c’è stata la possibilità di parlare delle cifre dell’accordo. La nota positiva, comunque, è sicuramente un’altra: questo riavvicinamento, importante, tra le parti, che sembrava distante fino a poco tempo fa.

Sì, perché a quanto è stato riportato nelle scorse settimane, Pellegrini sembrava deluso dall’atteggiamento societario che aveva accelerato per altri rinnovi contrattuali con una data di scadenza un po’ più distante della sua. Ma adesso le nubi si sono sciolte. E la firma sembra davvero essere vicina. Per la gioia di Mourinho, che dalle prossime settimane lo avrà finalmente in gruppo e potrà lavorare con il capitano giallorosso. Su questa decisione non dovrebbero davvero esserci dubbi: la fascia rimarrà al braccio di Lorenzo.