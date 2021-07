Calciomercato Roma, pericolo Bundesliga | Ci pensa il Bayern Monaco

Calciomercato Roma, pericolo Bundesliga. Ci starebbe pensando il Bayern Monaco. Ma lui vuole solamente i giallorossi

La trattativa continua. Con diversi tira e molla. Tiago Pinto ancora non affonda, sicuro, del fatto, che il calciatore vuole solamente il giallorosso per giocare agli ordini di José Mourinho. Certo, adesso le cose stanno andando davvero per le lunghe. E potrebbe esserci anche qualche problema. Soprattutto, se di mezzo, c’è il Bayern Monaco. Che avrebbe messo nel mirino uno dei primi veri obiettivi di mercato della Roma.

Secondo quanto riportato da fussball.news infatti, sullo svizzero Xhaka si sarebbe inserita la squadra di Nagelsmann, pronta anche a offrire il francese Tolisso all’Arsenal per riuscire a prendere il numero 10 della nazionale di Petkovic. Si potrebbe profilare quindi un ritorno in Bundesliga per Xhaka, che ha vestito la maglia del ‘Gladbach per quattro anni. Ma, alla fine, sarà la sua decisione a fare la differenza.

Calciomercato Roma, Xhaka vuole solamente il giallorosso

Non ci sono pericolo sulla volontà dello svizzero. Vuole la Roma e la Roma vuole lui. Nessun dubbio su questo. Ed è forse per questo motivo che Pinto non sta affondando il colpo. La sua offerta è nota a tutti. L’Arsenal, però, dal proprio canto, vorrebbe monetizzare il più possibile. E si starebbe di conseguenza anche guardando intorno per cercare di intercettare le altre offerte che arrivano per il calciatore. Ma Xhaka ha in testa solamente la Roma. I colori giallorossi. E i “mi piace” piazzati sui social ne danno una prova certa.

Adesso però c’è bisogno dell’accelerata da parte del general manager giallorosso. Il tempo comincia a stringere e Mourinho vorrebbe cominciare a lavorare con la squadra al completo già dai prossimi giorni.