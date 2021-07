Italia campione, l’esultanza dei romanisti diventa virale – VIDEO De Rossi

Italia Euro2020, dopo un lungo percorso la nostra Nazionale è sul tetto del continente. Queste le esultanze dei giallorossi sui social dopo aver battuto l’Inghilterra in finale.

Le lacrime del mister Roberto Mancini testimoniano l’importanza e la grandezza dell’obiettivo raggiunto, ulteriormente amplificatesi se si pensa al percorso fatto dai nostri Azzurri in questi anni.

Come emerso dalle parole di Federico Bernardeschi a conclusione delle semifinali con la Spagna, l’ex tecnico di Inter e Manchester City è stato il primo “folle” a credere nelle doti e nella forza di questo gruppo.

Venivamo dall’amarissima delusione firmata Ventura, le cui scorie sono state pian piano egregiamente fatte superare dal CT con un iter di crescita netto quanto costante, felicemente coadiuvato dall’esplosione di tanti giocatori divenuti ormai fuoriclasse assoluti.

Quella di ieri non è però stata solo la vittoria di Donnarumma, Jorginho o Chiesa ma di un gruppo e un Paese tutto che, anche storicamente, ha sempre saputo fare della sua forza interna e della propria coesione un’arma in più.

La redazione di AsRomaLive ha voluto encomiare e festeggiare questo grande trionfo raccogliendo i pareri social dei diversi tesserati giallorossi che hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo.

Italia campione Euro2020, le esultanze social dei giocatori della Roma

Nella mente dei tifosi italiani e, soprattutto, giallorossi di ieri sera, tra le tante, resterà impressa anche l’immagine di Leonardo Spinazzola che, come promesso ai compagni, è volato con la squadra a Londra per supportarli e spingerli come avrebbe fatto (e preferito fare) in campo.

Il numero 37, pochi minuti dopo il rigore parato da Donnarumma, ha pubblicato uno scatto Instagram recitante la didascalia, semplice quanto paradigmatica di “CAMPIONI”.

Molto più esteso e intenso il post celebrativo condiviso da Bryan Cristante, raccogliente alcuni dei momenti più emozionanti della serata di ieri sera. Ben 5, invece, i media presenti sul profilo di Alessandro Florenzi che, con foto e video, ha sottolineato la gioia di questo traguardo all’unisono.

Concludiamo, infine, con la celebrazione di un romanista per eccellenza che, pur non figurando più ufficialmente tra i tesserati giallorossi, sarà sempre emblema e simbolo di questi colori e della Città Eterna.

Parliamo di Daniele De Rossi, facente parte dello staff di mister Mancini alfine di migliorarsi e crescere per intraprendere un percorso di crescita che possa permettergli di divenire allenatore.

Di seguito il link del suo singolare festeggiamento negli spogliatoi.