Italia Inghilterra, Mou all’attacco: tre giocatori nel mirino | “Dov’erano?”

Italia Inghilterra, la presa di posizione di Mourinho: tre calciatori nel mirino della critica. L’attacco dello Special One.

L’Italia è in festa. La vittoria ai rigori ottenuta contro l’Inghilterra ha mandato in visibilio un intero Paese, ed è il giusto coronamento di un percorso, quello cominciato dal ct Mancini, che ha visto emergere la forza del gruppo, piuttosto che l’individualità dei singoli. Detto questo, dagli undici metri c’è voluta tutta la freddezza degli Azzurri, che sono riusciti ad avere la meglio dei Tre Leoni grazie soprattutto alle parate di Gigio Donnarumma, abile a neutralizzare i penalties di Rashford, Sancho e Saka. Inevitabilmente questo è stato il tema che ha monopolizzato l’analisi di José Mourinho, che a Talksport ha esternato il suo punto di vista, riservando un attacco neanche troppo velato a tre calciatori inglesi.

“For Saka to have the destiny of the country on his shoulder is too much.”

“Many times players that should be there run away from their responsibility.”

“Where was Sterling? John Stones? Where was Shaw?”

José Mourinho says he would not have put Saka on the 5th #ENG penalty. pic.twitter.com/gADJRhkHak

— talkSPORT 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@talkSPORT) July 12, 2021