Roma, “Bellissima esperienza con Mou” | Parla l’agente

Roma, parla l’agente del giocatore. Le dichiarazioni in merito al prossimo futuro del suo assistito.

Dopo il grave infortunio al tendine d’Achille accusato nella partita contro il Belgio, Leonardo Spinazzola si è preso la rivincita, grazie alla vittoria degli Europei ottenuta dai suoi compagni contro l’Inghilterra.

Il calciatore che fino ai quarti è stato senza dubbio il migliore dei suoi. Decisivo in praticamente tutte le partite, solo un grave infortunio lo ha limitato. Ora, dopo i festeggiamenti per la grande vittoria ottenuta, Leonardo dovrà tornare a pensare al recupero per tornare in campo il prima possibile.

Roma, parla l’agente di Spinazzola

E’ tornato a parlare l’agente di Leonardo Spinazzola, Davide Lippi. Le sue parole prima dell’infortunio del suo assistito non erano state proprio di rassicurazione nei confronti dei tifosi della Roma (“vediamo se sarà Mourinho il suo allenatore“).

Ora l’agente del terzino romanista prova a guardare al futuro di Spinazzola. E stando alle sue parole sarà ancora a tinte giallorosse: “Leo è stato il miglior esterno sinistro di Euro 2020 sia prima, ma anche dopo l’infortunio”, ha detto a Radio Kiss Kiss.

“Non ho visto, in nessuna gara e in nessuna squadra, calciatori impressionarmi in quel ruolo. Ha sofferto per l’infortunio, ma ha sempre mostrato sorrisi contagiosi: l’affetto della gente e del Paese gli ha dato una forza enorme“.

Conclude Lippi: “Adesso metterà tutto se stesso per recuperare quanto prima: lo attende una bellissima esperienza con Mourinho“.