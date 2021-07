Calciomercato Roma, irrompe la Juventus | Lo vuole Allegri

I bianconeri hanno messo gli occhi su un obiettivo di calciomercato della Roma. Mourinho in quel ruolo si è già espresso.

In attesa che arrivi l’ufficilità del primo acquisto giallorosso, ovvero Rui Patricio, il quale oggi ha effettuato le visite mediche di rito, la Roma continua a lavorare sul calciomercato, dove mancano sicuramente alcuni tasselli richiesti dal tecnico José Mourinho. L’allenatore giallorosso aspetta il centrocampista, individuato da tempo in Granit Xhaka, ma manca ancora l’accordo con l’Arsenal per il capitano della Svizzera. In attacco sembra ormai destinato a restare Edin Dzeko, anche se non è certa la sua permanenza. Il bosniaco oggi era presente tra i giocatori che hanno indossato la nuova maglia della Roma. Manca poi anche un terzino sinistro, richiesto ufficialmente dallo Special One a Tiago Pinto nella sua conferenza stampa di presentazione.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, richiesta in prestito | Tiago Pinto respinto

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, occasione dal Psg | Altro esubero per Leonardo

Calciomercato Roma, duello con la Juventus per il terzino

Tra i nomi usciti nelle scorse settimane c’è anche Ramy Bensebaini, terzino sinistro classe ’95 di proprietà del Borussia Monchengladbach. Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, la Juventus sarebbe interessata al giocatore algerino, visto che Massimiliano Allegri vorrebbe affiancare il terzino ad Alex Sandro. L’altro nome che circola sia in orbita Roma che in quella bianconera è Miralem Pjanic. Sempre secondo il portale in questione, l’idea di affidare il centrocampo al bosniaco e a Manuel Locatelli, il grande obiettivo, potrebbe permettere un ulteriore salto di qualità. Dunque, una lotta Roma-Juventus, soprattutto per il terzino, vedremo se si aggiungerà qualche altro club italiano alal corsa.