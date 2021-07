Calciomercato Roma, ecco l’attaccante | Mourinho sorride

Calciomercato Roma, il post dell’attaccante lascia poco spazio alle interpretazioni. Pronto a tenere la maglia giallorossa addosso

Forse la Roma non avrà bisogno di andare a cercare quell’attaccante che servirebbe sul mercato. Forse la Roma, quell’attaccante, ce l’ha in casa. E se il buongiorno si vede dal mattino, allora le cose potrebbero davvero andare per il verso giusto. L’incontro tra Mourinho ed Edin Dzeko, che ovviamente c’è stato all’inizio della stagione, potrebbe aver cambiato le carte in tavola. Sì, perché pochi istanti fa, l’attaccante bosniaco ha pubblicato sui propri profili social, una sua foto con la nuova maglia della Roma.

“Diciannovesima stagione da professionista, e sempre più carico e motivato”. Queste le parole di Dzeko ad accompagnare il post. Un chiaro segnale nei confronti della società che avrebbe detto, secondo quanto raccontato dai giornali in questi giorni, di trovarsi un’altra sistemazione. Ma le cose starebbero andando in un senso diverso. In questo caso non c’è bisogno nemmeno di una interpretazione da parte di nessuno.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, occasione dal Psg | Altro esubero per Leonardo

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, ufficiale la nuova maglia | Due indizi per il futuro

Calciomercato Roma, il post di Dzeko sui social

19esima stagione da professionista e sempre piu carico e motivato 💪🏻💯🔥 pic.twitter.com/JlyfPdV1Cy — Edin Džeko (@EdDzeko) July 13, 2021

Dzeko quindi è carico. In forma. Pronto a buttarsi nella mischia e a lavorare con e per José Mourinho. Che tutti sappiamo quanto possa motivare i propri calciatori nel corso di una stagione. Il carisma del tecnico portoghese potrebbe fare la differenza. Anzi, la farà sicuramente il prossimo anno. Lui vuole gente pronta a tuffarsi nel fuoco. Come lui sa fare e farà per difendere i propri calciatori. Un momento particolare quindi per la Roma. Una giornata ricca di annunci tra nuova maglia e nuovo sponsor. E che potrebbe anche cambiare le sorti del calciomercato. Dzeko potrebbe essere un altro acquisto.