Calciomercato Roma, offerto il terzino | Lo manda il nemico di Mou

Calciomercato Roma, offerto il terzino che potrebbe andare a sostituire Spinazzola. Lo manda il “nemico dichiarato” di Mourinho.

Chiusa in maniera definitiva la questione relativa al portiere – con Rui Patricio che da questa mattina è in città – la Roma adesso deve accelerare i tempi per le altre grane dentro la rosa. Parliamo, innanzitutto del centrocampista e del terzino sinistro. Per quanto riguarda il primo, è normale che ci si aspetta l’annuncio di Xhaka, obiettivo dichiarato sin dall’inizio delle trattative. Per quanto riguarda invece l’esterno basso, nelle ultime ore si sarebbe aperta anche la pista che potrebbe portare ad una permanenza di Florenzi. Ma la sensazione, in ogni caso, è che Tiago Pinto cerchi un altro tipo di elemento.

Intanto, come riporta il Dailystar, alla società giallorossa sarebbe stato offerto il terzino sinistro del Manchester United – ed ex Inter – Telles. In Inghilterra il calciatore è praticamente chiuso dal nemico giurato di José Mourinho: Shaw.

Calciomercato Roma, è stato offerto Telles

Con la consapevolezza di giocare poco anche l’anno prossimo – le prove di Shaw, all’Europeo, sono state importanti – il terzino sinistro potrebbe decidere anche di andare via. E anche il Manchester United si priverebbe volentieri, a quanto pare, del calciatore. Tanto da averlo offerto al suo ex tecnico che è passato alla Roma. Una possibile occasione per i giallorossi che avevamo già anticipato la scorsa settimana.

Una vera e propria trattativa al momento non è stata avviata, ma Tiago Pinto guarda con interesse alla situazione di Telles che, per caratteristiche tecniche, si avvicina molto a Spinazzola. Sicuramente non ha il passo devastante dello sfortunato Leo, ma potrebbe garantire qualcosa in più sotto il profilo della qualità della giocata. Una decisione, comunque, verrà presa in breve tempo da parte della Roma. Siamo alla metà di luglio e per forza di cose si deve accelerare.