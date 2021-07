Calciomercato Roma, occasione dal Psg | Altro esubero per Leonardo

Calciomercato Roma, c’è un’occasione dal Psg. Leonardo, dopo aver perfezionato i movimenti in entrata, è costretto a vendere

Dopo aver perfezionato i movimenti in entrata, il Psg del direttore Leonardo, adesso è alle prese con le cessioni. In Francia si vocifera che il club parigino spera di recuperare dalle operazioni in uscita, almeno 180 milioni di euro. Un obiettivo sicuramente non semplice da raggiungere, anche se, tra gli altri, ci sono anche Icardi e Paredes in uscita, quindi il target si potrebbe anche avvicinare.

In tutto questo qualche elemento che adesso fa parte della rosa di Mauricio Pochettino, potrebbe interessare alla Roma. Che inizialmente aveva anche puntato Bakker: ma ha firmato con il Leverkusen e quindi è una pedina che non farà ovviamente parte della squadra giallorossa. Ma secondo l’Equipe ce n’è un altro pronto a fare le valigie.

Calciomercato Roma, il Psg vende Kehrer

Parliamo di Kehrer, difensore tedesco, che secondo quanto riportato dal quotidiano francese, non rientra più nei piani di Pochettino. Il Psg – che lo ha preso per 37 milioni di euro nel 2018 – spera almeno di recuperarne 20. Ma a queste cifre nessun club sarebbe disposto a prenderlo. Il contratto di Kehrer scade nel 2023. Ma questo, per Leonardo, è un problema di poco conto.

Il quotidiano francese al momento conferma che di offerte non ne sono arrivate. Ma la Roma sarebbe interessata qualora si aprisse la possibilità di un prestito con magari diritto di riscatto. La questione Spinazzola ovviamente tiene banco. Soprattutto dopo le parole di Mourinho che non ha nascosto in nessun modo che nella sua squadra serve un elemento in grado di andare a sostituirlo.