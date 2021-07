Calciomercato Roma, finalmente Rui Patricio | È in città – FOTO

By

Calciomercato Roma, finalmente Rui Patricio: il portiere è in città ed è pronto a sostenere le visite mediche. Primo acquisto per Mourinho

Finalmente Rui Patricio. Eccolo il primo acquisto per Mourinho. Il portiere che andrà a prendere il posto di Pau Lopez che è ufficialmente da un paio di giorni un calciatore del Marsiglia. Chiusa la trattativa con i Wolves, l’estremo difensore portoghese – si allarga la colonia a Trigoria – metterà nero su bianco dopo le visite che sono in programma già oggi.

Arriva alla Roma per 11,5 milioni di euro più 2 di bonus. Firmerà un contratto triennale a 2,5 milioni di euro a stagione. Mourinho finalmente può sorridere. Aspettando Xhaka, il centrocampista scelto per andare a gestire le operazioni in mezzo al campo.

Calciomercato Roma, Ruio Patricio anticipa il rientro

Ha anche deciso di diminuire le sue vacanze il portiere: rientrerà una settimana prima e dovrebbe essere a disposizione dello Special One già la prossima settimana dopo aver giocato gli Europei. Classe ’88, Rui Patricio è un elemento altamente affidabile e lo ha fatto vedere anche con la maglia della sua Nazionale. Un vero e proprio colpo di mercato, targato Tiago Pinto.

L’ufficialità dell’accordo, con il consueto comunicato della Roma, arriverà nelle prossime ore dopo il passaggio a Villa Stuart per le visite mediche di rito. Rui Patricio è atterrato intorno alle 11 a Fiumicino e si è fatto vedere all’uscita dell’aeroporto romano per le prime foto da portiere della Roma. Sistemata la questione, adesso è il tempo, per la società giallorossa, di andare a chiudere le altre due trattative importanti. Già detto di Xhaka, si è alla ricerca di un esterno che vada a prendere il posto di Spinazzola.