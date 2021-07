Calciomercato Roma, affare fatto | Sta arrivando in città

Calciomercato Roma, il calciatore è pronto a sbarcare in città. L’affare è ormai in via di conclusione.

Giorni frenetici in casa Roma. La dirigenza giallorossa è impegnata sul fronte calciomercato, con il direttore generale, Tiago Pinto, che vuole sbrigarsi per dare il più presto possibile dei colpi importanti a José Mourinho. Allo stesso tempo però toccherà pensare anche alle cessioni.

La Roma infatti deve alleggerire il monte stipendi, vendendo principalmente gli esuberi. Ci sono tanti giocatori da piazzare in questa finestra di calciomercato e il lavoro per il general manager Tiago Pinto non si prospetta dei più semplici.

Intanto, dopo la cessioni di Cengiz Under e Pau Lopez al Marsiglia, arriverà a brevissimo un’altra ufficialità, stavolta però per quanto concerne il mercato in entrata.

Calciomercato Roma, Rui Patricio sbarca a Roma

Lo sbarco di Rui Patricio nella Capitale è ormai imminente. Il portiere portoghese dovrebbe arrivare tra poco (esattamente alle 11:30) a Fiumicino.

Poi sosterrà le visite mediche e diventerà ufficialmente un giocatore della Roma. Con ogni probabilità firmerà un contratto triennale a 2 milioni di euro a stagione.

La società giallorossa, stando alle ultime indiscrezioni, pagherà 11 milioni più 2 di bonus al Wolverhampton per l’estremo difensore portoghese. Un investimento notevole, considerando l’età del giocatore (33 anni).

Mourinho alla fine è stato accontentato e potrà abbracciare finalmente il suo connazionale e quello che sarà il portiere titolare della Roma nella prossima stagione.

Il secondo portiere della Roma per la prossima stagione sarà invece il brasiliano Daniel Fuzato, che nello scorso campionato ha giocato un’ottima partita nel derby di ritorno vinto contro la Lazio. Intanto sul fronte uscite sta per essere ceduto l’altro portiere tornato in rosa ovvero Robin Olsen. Il suo futuro pare essere ancora in Premier League, precisamente al West Ham dopo l’esperienza in prestito dello scorso anno all’Everton ufficialmente terminata dopo l’addio di Ancelotti passato al Real Madrid.