Calciomercato Roma, dal Portogallo | Duello in Serie A

Calciomercato Roma, dal Portogallo confermano l’interesse per il colombiano. Duello in Serie A per il calciatore del Porto

Ha disputato una meravigliosa Copa America con la sua Colombia: cinque presenze, quattro reti. Un bottino incredibile per un centrocampista. E per questo motivo ha attirato le attenzioni di molti club, non solo in Premier League (ci sarebbero anche Tottenham e Brighton), ma anche e soprattutto in Serie A. La Roma guarda con attenzione. Ma c’è anche l’Inter sul calciatore del Porto che in questo momento, sul mercato, ha una valutazione di 18 milioni di euro.

Anche se, A Bola, sottolinea come “la Roma di José Mourinho è il club che sembra essere quello più vicino al calciatore”. Luis Diaz, centrocampista del club portoghese, sarebbe entrato nel mirino di Tiago Pinto. Che guarda in “casa” per rinforzare la sua Roma. Ok, Diaz non è portoghese come il general manager giallorosso e come lo Special One, ma gioca nel Porto. Società che presto potrebbe anche decidere di salutare.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, occasione dal Psg | Altro esubero per Leonardo

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, ufficiale la nuova maglia | Due indizi per il futuro

Calciomercato Roma, interesse confermato per Luis Diaz

Nato il 13 gennaio del 1997 – quindi anche in linea con le idee di mercato della Roma – A Bola conferma, anche una volta, l’interesse giallorosso nei confronti del calciatore del Porto. Esterno sinistro, ama accentrarsi e concludere verso lo specchio della porta con il piede naturale, il destro.

Il calciatore adesso è in vacanza nella sua Colombia e starebbe ascoltando, tramite il suo entourage, le offerte che arrivano da numeri club Europei. Tra questi ci sarebbe anche la Roma, pronta a piazzare l’affondo decisivo. Anche se Pinto, in questo momento, si sta muovendo soprattutto per un esterno basso. Ma se capitasse davvero l’occasione, potrebbe decidere di portare a Trigoria anche il colombiano.