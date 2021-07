Calciomercato Roma, cambio di programma | Mou apre uno spiraglio

Calciomercato Roma, cambio di programma: Mourinho dopo l’Europeo potrebbe aprire uno spiraglio. Ecco le ultime

Potrebbe essere l’effetto Europeo, o più che altro il fatto che un elemento in grado di sostituire Spinazzola, forse, la Roma ce l’ha in casa. Ed ecco che Tiago Pinto, secondo quanto riportato da Il Tempo questa mattina, si starebbe in ogni caso mantenendo in contatto con l’agente di Alessandro Florenzi, Lucci, che poi è lo stesso di Edin Dzeko.

I due sono accomunati da un fatto: la Roma preferirebbe venderli per alleggerire la questione ingaggi e per puntare su altri tipi di calciatori, magari più giovani e che possano firmare un contratto a lunga scadenza. Ma trovare dei sostituti in questo momento così particolare del calciomercato non è sicuramente facile. E allora starebbe avanzando l’ipotesi, magari, di una permanenza anche in giallorosso dell’esterno.

Calciomercato Roma, Florenzi potrebbe rimanere?

C’è anche la questione tattica a far rimanere Florenzi in ballo. Sì, perché il ct della Nazionale Roberto Mancini lo ha schierato proprio a sinistra nell’ultima gara dell’Europeo. Al posto di Emerson Palmieri che è stato appunto il sostituto di Spinazzola dopo che il calciatore giallorosso si è infortunato nella sfida contro il Belgio. Da tenere in considerazione, quindi, anche questa nuova idea che girerebbe nella testa dello Special One.

Verranno fatte delle valutazioni senza dubbio. Ma non adesso, perché Florenzi andrà giustamente in vacanza e si aggregherà alla squadra – qualora queste voci venissero confermate – solamente ad agosto. Il tempo necessario anche per Tiago Pinto per cercare di capire se sul mercato c’è la possibilità di prendere un terzino sinistro subito pronto ad essere buttato nella mischia.