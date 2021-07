Calciomercato Roma, richiesta in prestito | Tiago Pinto respinto

By

Calciomercato Roma, i giallorossi avrebbero richiesto il prestito del calciatore francese: Tiago Pinto gelato dalla risposta

Nei giorni scorsi si era cominciato a parlare di un interesse, da parte della Roma, nei confronti del difensore francese, adesso al Chelsea, che non sembra proprio rientrare in questo momento nei panni dei Blues. Ma Tiago Pinto, secondo quanto riportato dal giornalista di Rmc Sport, Loic Tanzi, avrebbe avuto una risposta negativa al momento.

Il Chelsea, a Zouma, lo vuole vendere. Non certo dare in prestito. Di problemi economici la società inglese non ha particolarmente e allora vorrebbe monetizzare qualora si presentasse l’occasione di cedere il classe 1994. La richiesta economica del club di Premier League, ad ogni modo, appare davvero esagerata.

Calciomercato Roma, il Chelsea vuole 30 milioni

Sì, avete capito bene. Il Chelsea secondo il giornalista francese avrebbe chiesto la bellezza di 30 milioni di euro per il cartellino del calciatore. Una cifra che appare spropositata. Anche perché Zouma, nell’ultima stagione, non è che abbia disputato tutto queste partite. Soprattutto da quando sulla panchina del club londinese si è seduto Tuchel, che ha portato al trionfo in Champions League la truppa di Abramovic.

La possibile trattativa, al momento, più che difficile appare praticamente impossibile. Se il Chelsea non apre alla possibilità di un’operazione differente dal trasferimento a titolo definitivo, allora le cose non cambieranno da qui alla fine del mercato. Con Zouma che praticamente potrebbe rimanere un sogno. E niente di più.