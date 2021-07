Calciomercato Roma, ufficiale la nuova maglia | Due indizi per il futuro

Calciomercato Roma, presentata ufficialmente la nuova maglia. E le foto sul sito danno due chiari indizi per il futuro.

La Roma ha presentato ufficialmente la nuova divisa per la prossima stagione. C’era molta attesa tra i tifosi, soprattutto perché da quest’anno cambia lo sponsor tecnico con New Balance al posto di Nike. In attesa di leggere i commenti dei tifosi, dalla presentazione ufficiale della maglia apparsa sul sito della Roma emergono due chiari indizi sul futuro dei giallorossi.

La prima riguarda Lorenzo Pellegrini. Sul sito si legge che il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini, ha dichiarato: “È sempre emozionante quando viene svelato un nuovo kit, soprattutto in questa stagione. Il nuovo design è stato apprezzato dalla squadra dal momento in cui l’abbiamo visto e siamo tutti impazienti di indossarlo”.

Sul sito ufficiale arriva così la conferma indiretta che Pellegrini – sempre in trattativa per il rinnovo del contratto – sarà il nuovo capitano. L’anno scorso a stagione in corso aveva ereditato la fascia da Dzeko, il cui futuro appare ancora in bilico.

Calciomercato Roma, gli indizi su Pellegrini e Dzeko

Se vedere Pellegrini indossare la nuova maglia è una conferma scontata che la trattativa per il rinnovo non subirà intoppi vista la disponibilità di entrambe le parti, sorprende un po’ di più vedere anche Edin Dzeko come testimonial.

Se è vero che non basta una foto con la nuova maglia come conferma assoluta della sua permanenza, è però una conferma che allo stato attuale una sua cessione non è programma dalla società. Se poi dovesse presentarsi una particolare occasione di calciomercato e la possibilità di risparmiare un ingaggio molto pesante prendendo un sostituto all’altezza di Dzeko, il discorso potrebbe successivamente cambiare. Ma al momento Dzeko è ben felice di indossare un’altra maglia della Roma, chissà stavolta vincente grazie al nuovo allenatore Mourinho.

Com’è la nuova maglia

La nuova maglia da gioco home si presenta in ricche tonalità di giallo e rosso, sinonimo di AS Roma e della città di Roma. La parte frontale della maglia è arricchita da pin-stripe tono su tono. Lo scollo a V è rosso, mentre i bordi delle maniche sono gialli. Internamente è posizionata un’etichetta sulla quale è presente la scritta “La Lupa”.

Il direttore generale di New Balance Football, Kenny McCallum ha dichiarato: “New Balance ha voluto rispettare pienamente la tradizione dell’AS Roma con una silhouette classica e unica. L’abbinamento dei colori del Club è uno dei più iconici del calcio mondiale e il design ad hoc di quest’anno mira a celebrarlo”.