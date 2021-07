Calciomercato Roma, UFFICIALE l’acquisto di Rui Patricio | Cifre e dettagli

Primo acquisto della Roma 2020-21, dopo le due cessioni al Marsiglia. Inizia a muoversi il calciomercato giallorosso.

Il primo colpo della nuova Roma targata José Mourinho è un portoghese. Infatti il club giallorosso tramite il proprio sito ufficiale e i canali Social ha ufficializzato l’acquisto di Rui Patricio dal Wolverhampton. Dopo gli svincoli di Antonio Mirante e Simone Farelli, e dopo la cessione di Pau Lopez al Marsiglia, è arrivato il nuovo portiere della Roma. Il portoghese classe ’88 arriva nella capitale dopo l’esperienza nello Sporting e proprio nel club inglese.

Calciomercato Roma, ufficiale Rui Patricio | Le cifre

L’acquisto del portoghese è costato alla Roma 11,5 milioni di euro più bonus variabili, condizionati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi del club e alle prestazioni sportive del Calciatore. Per Rui Patricio contratto triennale, fino al 2024. Queste le sue prime parole da nuovo giocatore giallorosso: “Questo è un grande club, per me rappresenta una nuova sfida e sono entusiasta di poter aiutare questa squadra a raggiungere i suoi obiettivi. José Mourinho è uno dei più grandi allenatori al mondo e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui e fare il meglio per aiutare la squadra”.