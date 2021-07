Roma, annuncio ufficiale | Importante carica per Dan Friedkin

Roma, è arrivata l’ufficialità. Il presidente giallorosso, Dan Friedkin, ricoprirà una nuova importante carica.

E’ passato quasi un anno dall’arrivo dei Friedkin a capo della Roma. In questo periodo di tempo non si può certo dire che le cose siano rimaste le stesse di prima. Fin dal momento dello loro sbarco nella Capitale, si era capito che questa nuova dirigenza americana avrebbe fatto le cose come si deve.

A quasi un anno dal loro arrivo a Roma, infatti, vi è stato una pulizia generale del “quartier generale” di Trigoria e non solo. Hanno messo d’accordo i tifosi e sono al centro di ogni dinamica in cui si parli di Roma. Stanno vivendo l’ambiente giallorosso a 360 gradi e per questo sono apprezzati anche da molti addetti ai lavori.

I Friedkin però non si vogliono limitare alla sola Trigoria, ma stanno prendendo piede anche a livello internazionale e nei salotti che contano davvero.

Roma, Dan Friedkin nuovo membro dell’ECA

Sul profilo Twitter dell’ECA è arrivata l’ufficialità: il presidente della Roma, Dan Friedkin, sarà un nuovo membro del comitato esecutivo dell’ECA, l’associazione dei club europei fino a qualche mese fa guidata da Agnelli e ora presieduta dal numero uno del PSG Al-Khelaifi.

Un passo importante nei salotti internazionali che contano. “Congratulazioni a Dan Friedkin, presidente della Roma, che è stato nominato membro del consiglio di amministrazione dell’UCC SA e ora assumerà la carica di membro del comitato esecutivo della Corte“.

Dan Friedkin quindi farà parte del consiglio di amministrazione dell’UCC SA, una società sussidiaria che formula consigli e opportunità strategiche per lo sviluppo delle competizioni. Anche al presidente della Roma spetterà quindi il ruolo di consigliere per migliorare le competizioni in ambito UEFA.