Calciomercato Roma, maxi intreccio con l’Inter | Cessione ed assalto

Calciomercato Roma, si scalda l’asse Milano-Roma-Londra: maxi operazione sul tavolo? I dettagli della possibile trattativa.

Siamo entrati nella fase più calda del calciomercato. Dopo gli spifferi dei giorni scorsi, non poche trattative sono state ultimate, anche perché gli Europei si sono conclusi, e gli allenatori chiedono rinforzi in vista dei ritiri pre-campionato ormai iniziati. Ne sa qualcosa la Roma che, dopo aver chiuso per Rui Patricio, spera di trovare a stretto giro di posta l’intesa con l’Arsenal per Granit Xhaka, vero ed unico obiettivo della mediana per i giallorossi. I capitolini e i Gunners, però, potrebbero dar vita ad un clamoroso “triangolo” di trattative, comprendendo anche l’Inter.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, tentazione Icardi | C’è una conferma

Secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, infatti, il club inglese potrebbe decidere di virare con decisione su Marcelo Brozovic, il cui contratto con l’Inter scade nel 2022. Sebbene la volontà del calciatore sia quella di restare in nerazzurro un’offerta di 25-30 milioni di euro farebbe vacillare le certezze dei nerazzurri, alle prese con le note vicissitudini economiche.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, colpo Demiral | Cash e contropartita alla Juventus

Calciomercato Roma, Cristante sostituto di Brozovic? I dettagli

A quel punto, l’Inter andrebbe a caccia di un centrocampista, e chissà che non possa decidere di virare con decisione su Bryan Cristante, che nel caso in cui la Roma dovesse effettivamente mettere le mani su Xhaka, vedrebbe ridimensionato il proprio minutaggio: una formula di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro non è da cestinare a priori. Ricordiamo che il contratto dell’ex Atalanta scade nel 2024, e il mediano percepisce circa 1,8 milioni di euro.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, futuro Dzeko | Arriva l’annuncio in diretta

Si tratta solo di un’idea, questo va chiarito per evitare di incorrere in spiacevoli equivoci: idea che, però, non è escluso che non si possa materializzare.